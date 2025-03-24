Участники мероприятия получили преимущество перед другими абитуриентами.

В Омском ГАУ прошел день открытых дверей. Это мероприятие, которое проводится в университете несколько раз в год и позволяет школьникам определиться с будущей профессией.

На входе гостей встретили волонтеры и провели на второй этаж. Там развернулись презентационные площадки факультетов и университетского колледжа агробизнеса. Студенты рассказали школьникам и их родителям о своей учебе. А символ вуза крокодил Гоша фотографировался на память с гостями.

Затем мероприятие переместилось в актовый зал, где выступила проректор по образовательной деятельности университета Светлана Комарова. Она рассказала об университете, его истории, научной деятельности и других возможностях вуза. Также перед гостями выступили студенты с вокальным и танцевальным номерами.

Школьники приняли участие в студенческом квесте, где получили свои первые «зачеты». В конце мероприятия им выдали почти настоящий «студенческий билет». Если предъявить его этим летом во время приемной комиссии, добавятся баллы к результатам ЕГЭ или при прохождении вступительных экзаменов. В конце дня открытых дверей участники получили призы от крокодила Гоши благодаря беспроигрышной лотерее.