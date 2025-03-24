Омский минфин сообщает об индексации социальных пенсий.

Министерство финансов Омской области сообщает, что с 1 апреля в регионе будут проиндексированы социальные пенсии. Выплаты назначаются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца, а также гражданам, чей трудовой стаж недостаточен для получения страховой пенсии.

Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам выплату увеличат с 18 455,42 рубля до 21 177,59 рубля. Инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери, а также детям, оба родителя которых неизвестны, пенсия станет больше с 15 379,73 рубля до 17 648,24 рубля.

С 7689,83 рубля до 8824,08 рубля повысят социальную пенсию пенсионерам по старости, если нет права на страховую пенсию из-за нехватки стажа и ИПК, инвалидам II группы, за исключением инвалидов с детства, детям до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, потерявшим одного из родителей, а также гражданам из числа малочисленных народов Севера: с 50 лет – для женщин, с 55 лет – для мужчин.

Инвалидам III группы увеличат выплату с 6536,41 рубля до 7500,53 рубля.

Все эти изменения не касаются страховых пенсий по старости, отмечают в Минфине. Они были проиндексированы с начала года на 9,5 %.