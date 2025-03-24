С 1 апреля вырастет тариф на перевозки по межмуниципальным маршрутам.

Омская региональная энергетическая компания утвердила предельный тариф на перевозку пассажиров по регулируемым тарифам на межмуниципальных маршрутах. За каждый километр пути за чертой города Омска нужно будет заплатить 3,04 рубля, когда как прежде цена за километр составляла 2 рубля.

Как сообщили в Минтрансе Омской области, тариф на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам не повышался с 2016 года.

– Повышение тарифа связано с необходимостью обеспечения стабильности и качества транспортного обслуживания на межмуниципальных маршрутах, а также с ростом затрат на топливо, запчасти и ремонт, – говорится в сообщении ведомства.

Для сравнения, билет до Муромцево в марте стоит 475 рублей 20 копеек при покупке онлайн, теперь пассажирам придется платить 722 рубля 70 копеек.