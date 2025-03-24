Северяне стали чаще покупать недвижимость в крупных городах.

В 2025 году на рынке недвижимости заметными стали некоторые особенности, а именно тот факт, что жители Ханты-Мансийского округа стали скупать квартиры в городах-миллионниках, не только столичных, но и провинциальных.

Не первом месте по популярности у югорчан стоит Тюмень. Как сообщает портал URA.RU, на нее приходится ровно половина всех заявок, затем идут Санкт-Петербург (11,5 %), Екатеринбург (8,7 %), Москва (7 %) и замыкает топ-5 Омск (5,6 %).

Риелторы отмечают, что спрос по городам ХМАО неоднороден. Тюмень предпочитают на всей территории Югры, а вот далее интересы разняться. В столице округа Ханты-Мансийске, например, в лидерах по спросу Омск, Краснодар, Екатеринбург, Тобольск. А вот жители Сургута покупают недвижимость в Санкт-Петербург, Екатеринбурге и Калининграде.