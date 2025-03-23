Об этом рассказал сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.

Процесс с перерегистрацией Почты России в Омскую область пока не сдвинулся в положительную сторону. Об этом на заседании Заксобрания еще 20 марта заявил сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. В Совфеде ждут ответа Почты России.

– На пленарном заседании Совета Федерации мы приняли постановление, где отдельным пунктом прописали, чтобы «Почта России» проработала вопрос о перерегистрации в Омскую область. Пока ответ не получен, – цитирует Перминова «Омскрегион».

Инициативу о переносе «Почты России» в Омскую область выдвинул губернатор Виталий Хоценко в конце 2024 года. Это позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет региона. В декабре прошлого года сенатор Иван Евстифеев направил обращение к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, попросив рассмотреть эту инициативу. В обмен на перерегистрацию омские власти обещают налоговые преференции, развитие почтовой связи и ремонт отделений.

Виталий Хоценко уже отмечал, что этот процесс небыстрый: столичные чиновники не хотят переезжать в провинцию.