Глава региона признался, что компаниям сложно отказаться от столицы и переехать в регионы.

Губернатор Виталий Хоценко на сегодняшней пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента РИА «Омск-Информ» рассказал о том, как продвигается перерегистрация Почты России в Омскую область. Дело, по словам главы региона, движется тяжело.

– Это поручение президента – перерегистрировать, перенести головные офисы по месту производственной деятельности. Тяжело идет, честно скажу, это поручение. Сложно компаниям отказаться от столицы и переехать в регионы, – отметил Хоценко.

Он напомнил, что региональные власти обнулили для Почты России налог на имущество. Город Омск принял решение об уменьшении земельного налога.

– Эти налоговые преференции. Почта не в прибыль себе забирает, а потратит на модернизацию почтовых отделений, которые, к сожалению, сейчас в непотребном состоянии, – также напомнил Хоценко.

Он отметил, что это работает на позитивный образ области. Как только будут позитивные результаты переезда каких-то компаний, глава региона пообещал об этом сообщить.