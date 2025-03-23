Девять градоначальников дореволюционного Омска представляли купеческое сословие. Разбираемся, что они сделали для города.

В 1839 году Омск стал центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В связи с этим должность городского головы, как мы сказали бы сейчас, мэра, возглавлявшего и представительную, и исполнительную ветви власти, приобрела особое значение.

«Возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно»

Городской голова заведовал хозяйством города, вел дела Думы, участвовал в составлении и раскладке налогов, рассматривал и утверждал отчет об использовании собранных сумм, участвовал в оценке государственного и общественного имущества, отвечал за охрану порядка на выборах, председательствовал в городском Сиротском суде.

Со временем принципы избрания городского головы менялись, но его управленческие функции в основном оставались прежними. В середине XIX века Омск считался городом военных, однако его географическое положение предрасполагало к развитию межрегиональной и международной торговли и все больше притягивало купечество. Именно его представители определяли экономику города и, повышая свой образовательный уровень, оказывали все большее политическое влияние.

До революции в Омске сменились 20 мэров (некоторые из них пробыли в этом кресле всего несколько дней), и поначалу этот пост занимали только купцы. Первым из них в 1840 году город возглавил купец III гильдии владелец салотопенного завода Назар Бурнакин. Но пробыл он «заступившим место» (то есть исполняющим обязанности) городского головы всего несколько месяцев, так как его задачей было лишь проведение выборов гласных (по нашему – депутатов) первой городской Думы, которой предстояло избрать полноценного градоначальника.

Кроме того, в функции Думы входило (ст. 167 «Жалованной грамоты» 1785 года):

Доставлять жителям города нужное пособие к их прокормлению или содержанию. Сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селениями. Сохранять между жителями мир, тишину и доброе согласие. Возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, оставляя, однако, относящиеся к части Полицейской исполнять местам и людям для того установленным. Наблюдать за прочностью городских зданий, стараться о построении всего потребного, о заведении площадей для стечения народа для торга, пристаней, амбаров, магазинов и т.п., что может быть для города необходимо, выгодно и полезно. Стараться о приращении городских доходов на пользу города и для распространения заведений по Приказу Общественного Призрения. Разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям в силу сделанных о том Положений. Подавать ревизские сказки о купцах и мещанах. Предоставлять Губернскому начальству о городских нуждах и недостатках.

Пионер омского картофелеводства

Выборы состоялись в том же 1840 году. Они были вроде как «всенародными» – принять участие в них могли горожане всех сословий, но избирателей оказалось всего 233 человека, так как право голосовать имели только омичи, «имеющие процент с капитала более 50 рублей». В Думу были избраны 4 купца и 13 мещан, которые, в свою очередь, выбрали городского голову. Им стал купец III гильдии Николай Николаев.

Николаев управлял Омском до 1844 года и отметился тем, что открыл первое городское казачье кладбище. Оно располагалось на участке в границах нынешних улиц Куйбышева, Успенского, 8-я Линия и Съездовская, а к главному входу на кладбище вел Никольский проспект (ныне это улица Красных Зорь). Здесь были похоронены историк Сибирского казачества Георгий Катанаев, известный географ Александр Седельников, ботаник и агроном Михаил Сиязов, писатель и этнограф Александр Новоселов.

В 1847 году на пост городского головы заступил купец II гильдии Иван Богомолов. Его можно назвать пионером омского картофелеводства. После череды неурожаев зерна правительство России приняло энергичные меры по организации посевов картофеля. В апреле 1846 году в Омск поступили его первые семена, посеять их вызвались шесть человек, в том числе будущий городской голова Богомолов. Возглавив управу, он инициировал массовые посадки картофеля, который до этого был у омичей не в чести. Позаботился он и об открытии фельдшерско-акушерской школы, что было актуально для города, население которого к тому времени перевалило за 15 тыс. человек. Также едва ли не первым Богомолов задумался над тем, как благоустроить пыльные летом и утопающие в грязи весной и осенью улицы Омска, повелев зажиточным горожанам высадить на них деревья, посеять траву, в общем, заняться озеленением и даже выделил из казны определенные средства.

Сегодня трудно сказать, насколько плодотворными были усилия Богомолова в сфере озеленения, мнения же современников весьма противоречивы.

Находившийся в Омске на каторге Федор Достоевский в 1854 году писал брату: ««Омск гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видал». С великим писателем не согласен Ипполит Завалишин, автор трехтомного «Описания Западной Сибири». Спустя шесть лет он так отозвался об Омске: «Прекрасный город и первый в Тобольской губернии по населению, постройке, местности, климату, порядку, благоустройству и удобствам жизни, лучший в целой Сибири во многих отношениях».

Сменивший в 1852 году Богомолова купец III гильдии Ефим Кириллов запомнился лишь тем, что в годы его управления городом был открыт первый фотосалон. Его основал в 1855 году переселившийся в Омск профессиональный фотограф А.Г.Тёмкин. Находился салон напротив почтовой конторы, на углу нынешних улиц 10 лет Октября и Маршала Жукова. Тёмкин известен как автор первой панорамы города, сделанной в 1862 году.

В 1855 году на пост главы города был избран купец III гильдии Григорий Андреев. Он был казахом по национальности, но принял православие и в 1853 году переехал из Петропавловска в Омск. Здесь он быстро завоевал большой авторитет почитанием православной веры и благотворительностью. Будучи градоначальником, Андреев деятельно способствовал возведению на Русиновской улице (ныне Короленко) первого в Омске трехэтажного здания, в котором разместилось Войсковое правление. После революции в нем располагались кафедры Омского высшего общевойскового командного училища имени Фрунзе, а сейчас – Сибирский юридический университет.

Пробыв городским головой четыре года, Григорий Андреев вернулся к купеческой деятельности, перешел в I гильдию, но не оставил и общественное поприще. Он активно поддержал идею строительства Крестовоздвиженского храма на Тарской, стал главным распорядителем пожертвований на него, большую часть которых внес сам. Роль Андреева в возведении храма была столь значительной, что после его смерти в 1867 году строительство затянулось на три года, хотя и поддерживалось вдовой купца.

- Умерший мой муж Григорий Петров Андреев был строителем вновь воздвигаемой в городе Омске Крестовоздвиженской церкви и таковую постройку совершенно еще не окончил, почему я, если буду утверждена в правах наследства имением, оставшимся после покойного мужа, то принимаю на себя ответственность окончить постройкою Святую церковь на собственный счет и по приведению мною дел покойного в порядок вполне по оставленному им мне завещанию остальную волю умершего, – писала в обращении к генерал-губернатору Хрущову вдова Андреева Васса.

От императора – награды, от омичей – обвинения в коррупции

В 1865 году городским головой был избран купец I гильдии Владимир Кузнецов, один из самых запомнившихся и уважаемых градоначальников дореволюционного Омска. Владимир Петрович был не просто предприимчивым человеком, скупавшем товары в других уголках Российской Империи, он сам искал новые торговые пути, заводил деловые связи там, куда еще не ступала нога русского купца. В киргизских степях Кузнецов вел поиск и разработку месторождений медной руды и золота, одним из первых развернул торговлю в присоединенном к России Туркестане, одновременно создавая там промышленные предприятия.

В процессе налаживания торговли с Западным Китаем Владимир Кузнецов, стремясь найти кратчайший путь между Туркестаном и Омском, досконально исследовал озеро Балхаш и реку Или, нанеся свои изыскания на карту. В 1854 году он даже получил на 15 лет привилегию на учреждение и содержание пароходства на Или и Балхаше, правда, не воспользоваться ею.

Еще до избрания городским головой Кузнецов получил для себя, жены Елизаветы и своих детей потомственное почетное гражданство, был награжден орденом Святой Анны III степени, был избран действительным членом Западно-Сибирского Отдела Русского Императорского Географического общества, Вольно-экономического общества и Московского общества сельского хозяйства. А за «отличное исполнение обязанностей по заведыванию хозяйственной частью Омского тюремного отделения и за сделанные им значительные сбережения и пожертвования» ему был пожалован орден Святого Станислава II степени.

В Омске Кузнецову принадлежали заводы и фабрики, на которых производились вино, водка и табак, семь торговых заведений. Заняв пост городского головы, он сконцентрировался на проблемах Омска: много внимания уделял благоустройству, внедрению, как сейчас сказали бы, прогрессивных технологий. В частности, успешно провел переговоры о переводе из Екатеринбурга в Омск телеграфной конторы.

Жителей очень волновали вопросы переправы через Омь, по обоим берегам которой разрастался город, и Кузнецов энергично работал по улучшению ситуации. При нем в 1857 году был построен второй свайный мост через Омь (рядом с нынешним Комсомольским), который впоследствии трижды сносился наводнением, но просуществовал 90 лет (его остатки были обнаружены четыре года назад при благоустройстве набережной правого берега Оми). По инициативе Кузнецова был реконструирован Ильинский мост (на месте Юбилейного), многое он сделал для постройки и нового, но до его открытия не дожил. Именно при Кузнецове Омск впервые посетил представитель династии Романовых – великий князь Владимир Александрович, это произошло в 1868 году.

В последние годы своего пребывания во власти Владимир Кузнецов подвергался жестким нападкам. Его обвиняли в злоупотреблениях, в занижении акциза с собственных предприятий, закупе сырья для своего винокуренного завода на городском рынке, словом – в использовании служебного положения. Были обвинения и в развале городского хозяйства. Насколько все это было объективно, сказать трудно, но высшая власть, судя по всему, обвинений не приняла – в 1869 году император пожаловал Кузнецову право личного дворянства. Тем не менее, на самого Владимира Петровича нападки, видимо, подействовали, он сильно переживал и в марте 1870 года скончался от инсульта.

Депутатом пробыл 21 год, а в кресле мэра выдержал только пять дней

Кузнецова сменил Егор Терехов, купец II (по другим данным III) гильдии. Он был относительно молод – 48 лет – и с энтузиазмом взялся за порученное доверием горожан дело. Терехов владел в Омске доходными домами, заводом по топке сала, магазином по продаже писчей бумаги и канцелярских товаров, но после избрания во главу угла поставил служение городу.

При нем в Омске были построены две телеграфные линии, соединившие город с Тарой и Семипалатинском, и семинария для учителей, вышла в свет газета «Акмолинские областные ведомости». Терехов ратовал за развитие судоходства, при нем пароход «Хрущов» впервые поднялся вверх по Иртышу до озера Зайсан.

В эти годы в России начала внедряться новая система самоуправления, и в марте 1873 года в Омске прошли выборы по новому Городовому положению, которое ужесточало избирательный ценз и расширяло полномочия гласных городской Думы, увеличив их численность. В 1873 году, например, омичи избрали 66 гласных, в 1877-м – 50. При этом имевших право голоса избирателей оказалось всего 1318 и 1346, соответственно, из них этим правом воспользовались и вовсе 385 и 96 человек. Это при более чем 25-тысячном населении города.

В 1873 году городской головой был избран преподаватель кадетского корпуса генерал Федор Чернавин. Он пользовался большим уважением омичей и был переизбран на второй срок, но не дожил до его завершения, скончавшись в марте 1879 года. Дума вновь решила поставить во главу города купца и избрала на этот пост Александра Вараксина. Однако пробыл он градоначальникам очень недолго и ушел «по собственному желанию», сославшись на состояние здоровья.

Его уход породил неразбериху и конфликт между городской Думой и Акмолинским губернатором, к ведению которого относилась тогда Омская область. Городским головой был избран надворный советник Соколов, но губернатор Цытович не утвердил его, выдвинув своего человека – статского советника Алфимова. Тут встали на дыбы гласные омской Думы и «прокатили» губернаторского ставленника, избрав градоначальником генерал-майора Маслова.

В следующий и в последний раз представитель купеческого сословия возглавил управление городом спустя 12 лет. Им стал купец I гильдии Стефан (Степан) Волков. Выходец из богатой и влиятельной купеческой семьи, Волков не только торговал мануфактурой и галантерей, но и принимал активное участие в политической и общественной жизни Омска. Горожане семь раз избирали его гласным Думы. Впервые Стефан Семенович стал им в 1873 году, тогда ему было всего 32 года, а в последний раз заседал в городской Думе в 1914-м в 73-летнем возрасте.

Если в Думе Волков заседал в общей сложности 21 год, то в кресле градоначальник он провел всего пять дней. 1 июня 1893 года министр МВД России Иван Дурново утвердил Волкова городским головой Омска, а уже 6 июня уволил его «по болезни». На самом же деле, Стефан Семенович, видимо, понял, что эта должность ему не по душе и сам попросил его от нее избавить, передав дела более склонному к чиновничьей работе юристу Николаю Остапенко.

Волков снискал большое уважение омичей заботами об учебных заведениях и храмах, благотворительной деятельностью. Он был попечителем Крестовоздвиженского приходского училища и женской прогимназии, блюстителем училищ и школ в Омске, Тюкалинске и Лузино, попечителем по содержанию заключенных по приговорам уездных судей. За заслуги на общественном поприще он не раз удостаивался высоких государственных наград, получил почетное гражданство.

Немало сделал Стефан Волков и для становления омского бизнеса. Будучи гласным созыва 1893-97 годов., он активно ратовал за открытие Коммерческого училища, а в 1903 году стал одним из организаторов омского Биржевого общества, был избран старшиной Биржевого комитета.

Сегодня в Омске о Стефане Волкове напоминает двухэтажный особняк его семьи, занимающий целый квартал на углу современных улиц Орджоникидзе и Фрунзе. С 1997 года в нем располагается группа компаний «Оша».

В 1894 году в Омск пришла железная дорога, что дало сильнейший толчок к интенсивному развитию промышленности и бизнеса. Предпринимательское сословие предпочло не погрязать в городских проблемах, бесконечных отчетах и прочей бюрократии, а заняться становлением собственного дела и на пост городского головы больше никогда не претендовало.

Олег Татин