Омск-Информ
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·Происшествия

Других данных о пропаже подростка не приводится.

Вчера вечером, 20 марта, в черлакскую полицию обратился отец 14-летнего Кирилла Гулько с сообщением о его пропаже. Уточняется, что сын около 14:00 часов ушел из дома в райцентре Черлак и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Уточняется, что телефон подросток оставил дома.

На момент ухода Кирилл был одет в синюю куртку с белой полосой на рукаве, серые спортивные брюки, черные ботинки, светлую шапку. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Кирилла Гулько, сообщите в полицию по телефонам: 79-39-83, 8-908-119-28-96 или 102.

·Происшествия

Других данных о пропаже подростка не приводится.

Вчера вечером, 20 марта, в черлакскую полицию обратился отец 14-летнего Кирилла Гулько с сообщением о его пропаже. Уточняется, что сын около 14:00 часов ушел из дома в райцентре Черлак и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Уточняется, что телефон подросток оставил дома.

На момент ухода Кирилл был одет в синюю куртку с белой полосой на рукаве, серые спортивные брюки, черные ботинки, светлую шапку. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Кирилла Гулько, сообщите в полицию по телефонам: 79-39-83, 8-908-119-28-96 или 102.