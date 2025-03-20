Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Зрителям предлагают выбрать второй сезон сериала «Подслушано в Рыбинске».

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о начале съемок второго сезона популярного сериала «Подслушано в Рыбинске». В качестве сценариста выступит Иван Баранов.

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» за полтора месяца нашел своих поклонников. Премьера теленовеллы на платформе состоялась 30 января, а финальная серия вышла 13 марта.

Место действия нового сезона изменится. Платформа предлагает зрителям выбрать место съемок. Чаще всего в этом списке фигурирует Омск. Однако окончательный выбор за создателями сериала, которые обещали присмотреть локацию из шорт-листа городов.

·Культура/Афиша

Зрителям предлагают выбрать второй сезон сериала «Подслушано в Рыбинске».

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о начале съемок второго сезона популярного сериала «Подслушано в Рыбинске». В качестве сценариста выступит Иван Баранов.

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» за полтора месяца нашел своих поклонников. Премьера теленовеллы на платформе состоялась 30 января, а финальная серия вышла 13 марта.

Место действия нового сезона изменится. Платформа предлагает зрителям выбрать место съемок. Чаще всего в этом списке фигурирует Омск. Однако окончательный выбор за создателями сериала, которые обещали присмотреть локацию из шорт-листа городов.