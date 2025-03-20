В мальчика отлетел кусок шлифовального диска, которым мужчина точил ножи.

Суд в Черлакском районе Омской области признал 40-летнего местного жителя виновным в причинение тяжкого вреда здоровью 8-летнего сына по неосторожности. В наказание мужчину отправили на 100 часов обязательных работ.

Как сообщили в полиции, в сентябре мужчина точил ножи в хозяйственной постройке около дома. Он нарушил технику безопасности, прикрепив на углошлифовальную машинку диск завышенного размера без защитного кожуха. Во время заточки шлифовальный диск разломился и кусок угодил в голову мальчика, который вошел в хозпостройку. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости, перелом большого крыла основной кости, ушиб левого глазного яблока и сотрясение головного мозга.

Отметим, что в суде мужчина признал вину и раскаялся. Ранее он не нарушал закон и на учетах в органах внутренних дел не состоит. В семье воспитывается еще трое детей.