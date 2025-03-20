Омск-Информ
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·Авто

Их обязали сдать удостоверения.
Суды лишили водительских прав четырех омских водителей. Как сообщили в прокуратуре, все они состояли на учете у врача психиатра-нарколога из-за злоупотребления алкоголем.
- Управление транспортным средством водителем с подобной зависимостью создает угрозу безопасности дорожного движения, - отметили в прокуратуре.
Мужчин обязали сдать свои водительские права. Отметим, что решения пока не вступили в законную силу, их могут обжаловать.
·Авто

Их обязали сдать удостоверения.
Суды лишили водительских прав четырех омских водителей. Как сообщили в прокуратуре, все они состояли на учете у врача психиатра-нарколога из-за злоупотребления алкоголем.
- Управление транспортным средством водителем с подобной зависимостью создает угрозу безопасности дорожного движения, - отметили в прокуратуре.
Мужчин обязали сдать свои водительские права. Отметим, что решения пока не вступили в законную силу, их могут обжаловать.