Омск-Информ
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·Общество

Пассажирам пришлось ждать более 1,5 часа.
Омская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Причиной стало нарушение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Дело в том, что в январе сотрудники железной дороги плохо обслуживали контактную сеть на участке между железнодорожными станциями Кормиловка и Калачинская. В результате произошла задержка движения более 10 грузовых и пассажирских поездов продолжительностью свыше 1,5 часа.
После представления контактную сеть отремонтировали. Провели также внеплановые осмотры устройств энергоснабжения. Двух ответственных работников привлекли к дисциплинарной и административной ответственности за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.
·Общество

Пассажирам пришлось ждать более 1,5 часа.
Омская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Причиной стало нарушение закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Дело в том, что в январе сотрудники железной дороги плохо обслуживали контактную сеть на участке между железнодорожными станциями Кормиловка и Калачинская. В результате произошла задержка движения более 10 грузовых и пассажирских поездов продолжительностью свыше 1,5 часа.
После представления контактную сеть отремонтировали. Провели также внеплановые осмотры устройств энергоснабжения. Двух ответственных работников привлекли к дисциплинарной и административной ответственности за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.