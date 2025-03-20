Во время жевания одной подушечки в нее «впитаются» около 100 млн бактерий.

Доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко рассказал о пользе жевательной резинки для дополнительного поддержания здоровья зубов. Она весьма эффективна для борьбы с бактериями.

– Жевательная резинка без сахара – это не просто приятный ритуал, а полноценный элемент комплексного ухода за зубами, – сказал Шевченко в комментарии изданию «Газета.RU». – Во время жевания одной подушечки в течение 10–15 минут после еды можно избавиться от значительной части бактерий – около 100 млн «впитаются» в жвачку. Кроме того, большинство жевательных резинок без сахара содержат ксилит: этот подсластитель обладает выраженными антибактериальными свойствами, приостанавливая рост и развитие кариесогенных бактерий.

При этом врач подчеркнул, что жвачка, зубная нить на палочке и другие средства для ухода за полостью рта не заменят регулярной чистки зубов и визитов к стоматологу-гигиенисту.