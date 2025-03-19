А также увеличилось число браков и снизилось число разводов.

Омские власти в начале 2025 года зафиксировали рост рождаемости. По данным Минтруда, в Омской области в январе в регионе родилось 1183 младенца. Это на 1,5 % больше, чем в январе прошлого года, и на 6 % больше, чем в декабре.

В январе 2025 года в Омской области также зарегистрировали 607 браков. Это на 7,8 % больше, чем в январе прошлого года. Это рекорд за последние четыре года.

Количество разводов сократилось за год на 31,9 %, а за месяц – на 28,7 %. В январе развелись 487 пар.