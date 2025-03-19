При продолжительной работе с гаджетами может развиться синдром компьютерного зрения. Об основных симптомах и методах борьбы с ним рассказал врач-офтальмолог Михаил Степанов в интервью для «Ленты.ру».

- Основные симптомы включают сухость, покраснение, ощущение инородного тела в глазах и размытость. Это связано с тем, что при фокусировке на экране частота моргания снижается до одной трети нормального уровня, что приводит к недостаточному увлажнению глазной поверхности, - рассказал он.

К тому же эксперт предупредил, что долгосрочное наблюдение за экраном на близком расстоянии может вызвать спазмы аккомодации, создавая видимость близорукости. Это состояние возникает из-за постоянного напряжения мышц, отвечающих за фокусировку, что со временем может привести к миопии - близорукости - особенно у молодых людей. Кстати, Россия занимает третье место в мире по уровню распространенности миопии среди молодежи, почти 50% детей сталкиваются с этой проблемой.

Михаил Степанов рекомендует каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль, а также держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз. Лучше установить темный режим и защиту от синего света в настройках устройства, часто моргать, не забывать о прогулках на свежем воздухе и визитах к офтальмологу. В меню следует добавить морепродукты, фрукты и овощи, такие как морковь и шпинат.