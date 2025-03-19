Правила сдачи школьных экзаменов после 9-го класса изменятся уже в этом году.

Депутат Государственной Думы Олег Смолин в своем телеграм-канале рассказал, что одобрен закон, который определяет список регионов, где в 2025 году проведут эксперимент по сокращению предметов на ОГЭ.

- Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как было раньше, - отметил Олег Смолин.

В списке регионов, где эксперимент проведут, состоит из трех пунктов, значатся только Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Раньше он был шире, помимо столиц и Липецка в него были включены Ростовская, Тюменская области, Северная Осетия, Кузбасс, Камчатка, Нижегородская, Саратовская области, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, почему скорректирован список регионов-участников-эксперимента: выбирал, основываясь на их готовности.