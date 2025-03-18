Частота страховых случаев по ОСАГО в Омской области превышает общероссийские показатели.

Российский союз страховщиков составил рейтинг регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО в 2024 году. Омская область попала в первую десятку регионов с самыми неаккуратными водителями.

На первом месте идет Республика Ингушетия, где частота страховых случаев составила 7,8 %. Далее расположились Республика Дагестан (7,6 % случаев) и Приморский край (6,5 %). Следом идут Новосибирская область (6,1 %), Республика Саха (6 %), Хабаровский край (5,9 %). На седьмом месте – Калининградская область и Москва с показателем частоты страховых случаев по ОСАГО 5,6 %. Восьмая – Республика Татарстан (5,5 %). Девятое место поделили сразу пять регионов с частотой страховых случаев 5,3 %. На десятом месте – Омская область и Республика Бурятия с показателем 5,2 %.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,6 %.