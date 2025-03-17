Их продолжают искать долгие годы.

Прокуратура Омской области дала статистику по пропавшим людям. По данным ведомства, 57 человек на территории региона бесследно исчезли в 2024 году. Всего с 1989 года насчитывается 392 человека в розыске.

За этот же период пропавшими без вести остаются 22 ребенка, их поиски не прекращаются. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ход расследования которых контролируется прокурорами. В прошедшем году в розыск были объявлены двое несовершеннолетних, которые найдены спустя непродолжительное время.

Добавим, что надзорное ведомство систематически анализирует результаты работы правоохранительных органов в оперативно-разыскной деятельности, в том числе направленной на установление лиц, пропавших без вести.