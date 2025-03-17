Омск-Информ
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·Происшествия

Их продолжают искать долгие годы. 

Прокуратура Омской области дала статистику по пропавшим людям. По данным ведомства, 57 человек на территории региона бесследно исчезли в 2024 году. Всего с 1989 года насчитывается 392 человека в розыске.

За этот же период пропавшими без вести остаются 22 ребенка, их поиски не прекращаются. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ход расследования которых контролируется прокурорами. В прошедшем году в розыск были объявлены двое несовершеннолетних, которые найдены спустя непродолжительное время.

Добавим, что надзорное ведомство систематически анализирует результаты работы правоохранительных органов в оперативно-разыскной деятельности, в том числе направленной на установление лиц, пропавших без вести.

·Происшествия

Их продолжают искать долгие годы. 

Прокуратура Омской области дала статистику по пропавшим людям. По данным ведомства, 57 человек на территории региона бесследно исчезли в 2024 году. Всего с 1989 года насчитывается 392 человека в розыске.

За этот же период пропавшими без вести остаются 22 ребенка, их поиски не прекращаются. По каждому факту возбуждены уголовные дела, ход расследования которых контролируется прокурорами. В прошедшем году в розыск были объявлены двое несовершеннолетних, которые найдены спустя непродолжительное время.

Добавим, что надзорное ведомство систематически анализирует результаты работы правоохранительных органов в оперативно-разыскной деятельности, в том числе направленной на установление лиц, пропавших без вести.