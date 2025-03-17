Омск-Информ
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·Общество

Компания «Пассажирсервис» провела работы по обновлению программного обеспечения. И теперь карты можно пополнить. 

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о восстановлении опции пополнения старых проездных «Омка», выпущенных более 10 лет назад. Ранее горожане лишились такой возможности из-за сбоя программного обеспечения.

Сейчас компания «Пассажирсервис» привела в порядок оборудование, установленное в точках розничной торговли сети «Дилижанс». Программное обеспечение обновлено, и  теперь старые «Омки» можно спокойно пополнять.

·Общество

Компания «Пассажирсервис» провела работы по обновлению программного обеспечения. И теперь карты можно пополнить. 

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о восстановлении опции пополнения старых проездных «Омка», выпущенных более 10 лет назад. Ранее горожане лишились такой возможности из-за сбоя программного обеспечения.

Сейчас компания «Пассажирсервис» привела в порядок оборудование, установленное в точках розничной торговли сети «Дилижанс». Программное обеспечение обновлено, и  теперь старые «Омки» можно спокойно пополнять.