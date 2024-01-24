Правда, пока речь идет только о банковских приложениях. Пока нет возможности пополнения «Омки» через одноименное приложение.

Правда, пока речь идет только о банковских приложениях. Пока нет возможности пополнения «Омки» через одноименное приложение.

Спустя два дня омичи снова получили возможность пополнения транспортных карт «Омка» через интернет. Напомним, что пополнение таким способом стало недоступным 22 января, когда произошел технический сбой в работе сервиса автоматизированной системы оплаты проезда.

В департаменте транспорта обещали, что работу сервиса восстановят сегодня. Как оказалось, восстановили ее частично.

– Уже с утра пополнить карты можно через Сбер и другие банки. А через приложение «Омка» пока нельзя, – сообщили РИА «Омск-информ» в МП «Пассажирсервис».

Пополнение транспортных карт через приложение «Омка» обещают восстановить в ближайшее время.