Предложение от Системы быстрых платежей (СБП) продлится в Омской области до 30 сентября текущего года.

Как и прежде, для возврата процента от потраченных денег нужно пополнить проездные на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «Омка» через Систему быстрых платежей.

Для пополнения баланса можно воспользоваться мобильным приложением «Омка», где потребуется ввести данные проездного, сумму пополнения и выбрать способ оплаты – СБП. После пополнения проездного пользователи моментально получат обратно на свой банковский счет одну пятую от суммы платежа рублями.

– В Омской области мы наблюдаем растущий интерес к пополнению баланса транспортных карт через Систему быстрых платежей. За первые месяцы количество таких операций увеличилось в 5 раз, – прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова. – С августа размер кешбэка был увеличен с 5 % до 20 %. Уверены, что такие выгодные условия не только сделают оплату проезда более удобной, но и поспособствуют популяризации безналичных расчетов среди жителей нашего региона.

Сумма кешбэка на одного пользователя – 1000 рублей в месяц. Тем, кто решил воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

Добавим, что акцию проводит Национальная система платежных карт – операционный платежный и клиринговый центр СБП.

АО «НСПК», ИНН 7706812159. Реклама