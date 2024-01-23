Омск-Информ
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·Общество

Услуга пополнения карт через интернет оказалась недоступной. Департамент транспорта предлагает омичам идти в киоски «Дилижанс» или платить другими способами.

Вчера произошел технический сбой в работе сервиса автоматизированной системы оплаты проезда, из-за чего пополнить карты «Омка» через интернет теперь нельзя, сообщили в департаменте транспорта.

Омичи завалили департамент огромным количеством жалоб по этому поводу. Пассажирам предлагают пополнить свои «Омки» в киосках «Дилижанса» или платить банковскими картами, наличкой или через специальное приложение.

Предполагается, что сервис оплаты через интернет восстановят завтра.

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·Общество

Услуга пополнения карт через интернет оказалась недоступной. Департамент транспорта предлагает омичам идти в киоски «Дилижанс» или платить другими способами.

Вчера произошел технический сбой в работе сервиса автоматизированной системы оплаты проезда, из-за чего пополнить карты «Омка» через интернет теперь нельзя, сообщили в департаменте транспорта.

Омичи завалили департамент огромным количеством жалоб по этому поводу. Пассажирам предлагают пополнить свои «Омки» в киосках «Дилижанса» или платить банковскими картами, наличкой или через специальное приложение.

Предполагается, что сервис оплаты через интернет восстановят завтра.

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