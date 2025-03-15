У них родилась дочь.

Первая студенческая семья в Омской области получила выплату за рождение ребенка. Как сообщили в облправительстве, 100 тысяч рублей выплатили Дарье и Максиму Игнатовым.

Максим учится в Автобронетанковом инженерном институте. Дарья - студентка ОмГАУ (в академическом отпуске по уходу за ребенком).

Напомним, эта мера поддержки действует в регионе с 2025 года.