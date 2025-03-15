Омск-Информ
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·Общество

Горожане беспокоятся за пса, которого ни разу не видели на улице.
Омичи из 11-го микрорайона рассказали о женщине которая живет в машине. Однако обеспокоены горожане судьбой  ее пса. Как сообщает Om1, собака все время сидит в машине, припаркованной у домов № 22 и 22/2 на улице 70 лет Октября.
– Вижу, что собака постоянно находится в машине, вне зависимости от времени года и времени суток. Может быть, и бывают моменты, когда она гуляет с собакой, но лично я ни разу этого не видела, – рассказала жительница одного из домов неподалеку.
Автомобиль марки «Спутник», в котором живеёт женщина, 1999 года выпуска.
1047
·Общество

Горожане беспокоятся за пса, которого ни разу не видели на улице.
Омичи из 11-го микрорайона рассказали о женщине которая живет в машине. Однако обеспокоены горожане судьбой  ее пса. Как сообщает Om1, собака все время сидит в машине, припаркованной у домов № 22 и 22/2 на улице 70 лет Октября.
– Вижу, что собака постоянно находится в машине, вне зависимости от времени года и времени суток. Может быть, и бывают моменты, когда она гуляет с собакой, но лично я ни разу этого не видела, – рассказала жительница одного из домов неподалеку.
Автомобиль марки «Спутник», в котором живеёт женщина, 1999 года выпуска.
1047