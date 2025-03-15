Цены в регионе выросли на овощи, фрукты, говядину, творог и другие продукты.

По данным Омскстата, в феврале стоимость продуктов в Омской области выросла в среднем на 1,9 %.

Стоимость условного минимального набора продуктов питания достигла 6420,25 рубля. За месяц продуктовая корзина стала дороже на 3,1 %.

Подорожали почти все овощи и фрукты. Больше всего цена выросла на картофель (+13,8 %), капусту (+12,4 %) и морковь (+ 11,3 %).

Кроме овощей и фруктов подорожали также говяжья и свиная печень (+ 3,4 %), рыбопродукты (+ 3,2 %), говядина (+ 2,9 %), маргарин (+ 2,9 %) и творог (+ 2,4 %).

Подешевели апельсины, репчатый лук, зеленый чай, гречневая, овсяная и перловая крупы, яйца, макароны, куры и свинина. Цена на них снизилась в пределах 3,9 %.