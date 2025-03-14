Омск-Информ
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Движение восстановлено к 16 часам.

Сегодня, 14 марта, в администрации Тарского района Омской области ограничили движение транспорта на участках дорог общего пользования муниципального значения с 10 до 15 часов. Из-за зимней скользкости, стекловидного льда, мокрого дождя и снега запретили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых средств.

К 16 часам движение возобновили. Судя по всему, ограничения действовали и для города Тары.

·Авто

Движение восстановлено к 16 часам.

Сегодня, 14 марта, в администрации Тарского района Омской области ограничили движение транспорта на участках дорог общего пользования муниципального значения с 10 до 15 часов. Из-за зимней скользкости, стекловидного льда, мокрого дождя и снега запретили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых средств.

К 16 часам движение возобновили. Судя по всему, ограничения действовали и для города Тары.