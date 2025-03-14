Омск-Информ
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По словам вице-губернатора, работы на объекте ведутся круглосуточно.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске будет сдан в эксплуатацию в 2026 году, заявил вице-губернатор Динар Курманов. Работы на этом важном инфраструктурном объекте ведутся в круглосуточном режиме, сообщил чиновник.

– Что касается капремонта моста, то сейчас работы ведутся в «теле» моста, на объекте ежедневно в круглосуточном режиме работают 80 человек. Все работы ведутся по графику, и в 2026 году мост будет сдан в эксплуатацию, – сказал Курманов в эфире 12 канала.

Ремонт моста оказал существенное влияние на дорожную обстановку в Советском и Кировском округах Омска. Для снижения заторов действует реверсивное движение.

·Авто

По словам вице-губернатора, работы на объекте ведутся круглосуточно.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске будет сдан в эксплуатацию в 2026 году, заявил вице-губернатор Динар Курманов. Работы на этом важном инфраструктурном объекте ведутся в круглосуточном режиме, сообщил чиновник.

– Что касается капремонта моста, то сейчас работы ведутся в «теле» моста, на объекте ежедневно в круглосуточном режиме работают 80 человек. Все работы ведутся по графику, и в 2026 году мост будет сдан в эксплуатацию, – сказал Курманов в эфире 12 канала.

Ремонт моста оказал существенное влияние на дорожную обстановку в Советском и Кировском округах Омска. Для снижения заторов действует реверсивное движение.