Группа компаний «Титан» провела экскурсию и представила свою крупнейшую производственную площадку.

В Омске 14 марта прошло первое заседание координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по промышленному и научно-техническому развитию. В рамках заседания ГК «Титан» провела для специалистов исполнительного комитета МАСС и ученых Сибирского отделения РАН экскурсию по заводу «Омский каучук».

Во время экскурсии по заводу гости смогли познакомиться с производственными цехами завода, который на данный момент является одним из лидеров среди российских компаний по доле рынка МТБЭ, изопропилового спирта, фенола, ацетона и синтетического каучука. Сергей Сергеев, заместитель генерального директора по производству завода «Омский каучук», рассказал участникам мероприятия о передовых технологиях производства.

– По своему техническому и технологическому оснащению компания является одним из лидеров химической отрасли, – рассказал Сергей Сергеев. – В настоящий момент компания занимается реализацией инвестпроекта по строительству нового производства низкомолекулярного полиизобутилена мощностью 10 тыс. тонн. Запуск производства позволит импортозаместить данный продукт.

Участникам экскурсии представили крупнейшую единичную мощность по производству изопропилового спирта в России – 60 тыс. тонн продукции в год.

– Впервые на «Омском каучуке» я побывал еще в студенческие годы, и очень радует, что предприятие продолжает развивать свое производство на таком высокотехнологичном уровне, – прокомментировал Геннадий Гусельников, председатель исполнительного комитета МАСС. – Для Сибири с ее огромным природным ресурсом в современных условиях крайне важна глубокая переработка. Я, как омич, горжусь, что именно здесь располагается и активно развивается это направление. Хотелось бы отдельно подчеркнуть важность кооперации крупных промышленных производств и Сибирского отделения РАН, поскольку она уже обеспечивает реализацию импортозамещающих проектов для целых отраслей российской экономики.

Также во время мероприятия обсудили передовые научные разработки, которые группа компаний «Титан» в настоящее время ведет совместно с ведущими научными организациями страны: Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Федеральным исследовательским центром «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», а также Центром прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ.