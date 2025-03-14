Проезд автотранспорта заблокировал железнодорожный состав.
На железнодорожном переезде в поселке Магистральном Омского района произошел сбой, в результате которого автотранспорт целый час не мог проехать этот участок. Всему виной стал остановившийся железнодорожный состав. Жалобы на эту ситуацию омичи разместили в соцсетях.
– Установлено, что в результате неправильной организации перевозочного процесса допущена остановка подвижного состава. По указанной причине в течение часа граждане не могли воспользоваться объектом железнодорожной инфраструктуры, предназначенной для безопасного пересечения путей на автомобильном транспорте, – сообщили в Западной-Сибирской транспортной прокуратуре.
Начальнику Западно-Сибирской дирекции управления движением – структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» было внесено представление. После этого железнодорожники приняли комплекс мер, направленных на организацию надлежащей работы железнодорожных станций. При возникновении внештатных ситуаций теперь используется специальная технология для пропуска автотранспорта через переезд в Магистральном.