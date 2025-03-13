Президент России выступает за перемирие на 30 суток.

Сегодня, 13 марта, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко лидер России Владимир Путин сделал заявление по ситуации с СВО на Украине.

Россия готова прекратить боевые действия, но есть нюансы.

- Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Однако это должно быть прекращение, которое бы привело к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса, - подчеркнул Путин.

Страна выступает за перемирие с Украиной на 30 суток.

— Сама по себе идея закончить этот конфликт мирно поддерживается.

— ВС РФ, а это почти 2 тыс. км. наступают почти везде, непонятно, как будет решаться ситуация на линии соприкосновения в случае перемирия.

— У блокированных в Курской области украинских военнослужащих будет выбор — сдаться в плен или погибнуть.

— Страна хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.