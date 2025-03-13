В группу компаний входят несколько омских предприятий, которые занимаются производством муки.

В среду, 12 марта, крупнейший элеватор перешел под контроль Группы «Продо». В состав предприятия с московской пропиской входят, в том числе, и АО «Омский бекон», АО «Лузинский комбикормовый комбинат» и ООО «ПРОДО Зерно».

Кроме того под контролем Группы находится ТД «Евразия» – в нее входят около четверти в уставном капитале двух сельхозкомпаний в Русско-Полянском районе. Первая часть – ОАО «Хлебодаровское» с адресом в селе Хлебодаровка, вторая – в ОАО «Сибиряк» в селе Сибирское. Третий актив, АО «Мельница», которое занимается производством муки.

В Группу входит и еще одна компания, «ТК «Агро-инвест», также сосредоточенная на мукомольном производстве.

Элеватор находится на берегу Иртыша, имеет пристань и выход на железнодорожную сеть. По данным «СуперОмска», актив приобрели специально под экспорт зерна в Китай.