Дорогу на Левобережье должны были сдать еще в 2024 году, но понадобились дополнительные работы.

Вице-губернатор Динар Курманов заявил, что движение по бульвару Архитекторов на Левобережье будет открыто к июлю. Четырехкилометровая дорога реконструируется с осени 2023 года, сдать объект планировалось в декабре 2024-го, но сроки пришлось сдвинуть из-за дополнительных работ.

– Бульвар Архитекторов мы однозначно в этом году вводим в эксплуатацию, постараемся это сделать как можно раньше. Я думаю, что к июлю у нас уже будет запущено движение, – сказал Курманов в эфире 12 канала.

Отметим, что сама дорога уже готова, и по ней уже частично ездят машины. После того как сойдет снег, подрядчик ООО «Стройтраст» завершит работы по благоустройству. В частности, вдоль дороги появится велодорожка.