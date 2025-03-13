Сервис позволяет отказаться от рассылки бумажных квитанций и перейти на электронные платежные документы.

По итогам 2024 года количество абонентов, пользующихся сервисом «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Омск», увеличилось на 19 % и на 1 января 2025 года превышает 92 тыс. Это почти на 15 тыс. больше по сравнению с данными 2023 года.

– «Личным кабинетом» пользуется каждый третий абонент. Это удобно для оперативного решения вопросов по газоснабжению. В частности, через сервис можно отказаться от рассылки бумажных квитанций и перейти на электронные, – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Максимальное количество подключившихся к сервису в 2024 году отмечено в Калачинском, Любинском, Тюкалинском районах и Центральном округе Омска.

«Личный кабинет» начал работу в 2015 году. Пользуясь сервисом, можно оперативно передавать показания счетчика, без комиссии оплачивать услугу газоснабжения, контролировать взаиморасчеты за газ, а также взаимодействовать со специалистами поставщика газа: задавать вопросы по газоснабжению и оперативно получать ответы.

Кроме того, в «Личном кабинете» отражается история оплат и взаиморасчетов, параметры лицевого счета (количество проживающих, отапливаемая площадь), а также есть карта абонентских участков поставщика газа и контактная информация для связи со специалистами.