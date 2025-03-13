Омск-Информ
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·Общество

Вовремя не отправятся два рейса.
Сегодня несколько авиакомпаний снова задержали вылеты из Омского аэропорта. На пять часов отстали от расписания два рейса.
Рейс «Икара» в Казань перенесли с 07:30 на 12:30. Рейс «ЮВТ АЭРО» по маршруту Тобольск – Казань из Омска планировался в 12:25, однако стартует только в 17:20.
·Общество

Вовремя не отправятся два рейса.
Сегодня несколько авиакомпаний снова задержали вылеты из Омского аэропорта. На пять часов отстали от расписания два рейса.
Рейс «Икара» в Казань перенесли с 07:30 на 12:30. Рейс «ЮВТ АЭРО» по маршруту Тобольск – Казань из Омска планировался в 12:25, однако стартует только в 17:20.