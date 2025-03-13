Предприниматель поднял стоимость проезда одним из последних.

В Омске на маршруте № 8 (СНТ «Медик» – МСЧ № 9) стоимость проезда поднялась с 40 до 45 рублей. Перевозчик Артур Валиков, обслуживающий это направление, объяснил эту меру экономическими причинами. Предприниматель оказался противником повышения платы, но выхода у него не осталось.

– Я изначально не являлся сторонником идеи повышать стоимость проезда, но экономика диктует свои условия. В итоге я поднял стоимость проезда одним из последних, – цитирует Валикова «СуперОмск».

Проезд в автобусах № 8 подорожал до 45 рублей в январе нынешнего года.

Массовое повышение стоимости проезда от 40 до 45 рублей в автобусах по нерегулируемым тарифам произошло с 20 декабря 2024 года. Речь идет о маршрутах № 6н, 30, 31н, 42, 47н, 54, 68, 83н, 97, 117н, 200, 222, 276, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 514.