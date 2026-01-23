Поездка на автобусе превратилась для омичей в шоковую заморозку

Общественный транспорт не выдерживает испытаний морозами.

департамент транспорта г. Омска

В эти холодные дни омичи массово выражают недовольство качеством работы городского транспорта: пассажиры жалуются на отсутствие автобусов и троллейбусов, давку, неработающие печки, большие интервалы движения, неисправные валидаторы, отсутствие QR-кодов для оплаты проезда и т.д. и т.п.

Своими отзывами жители города традиционно делятся в соцсетях. «Омск-информ» внимательно изучил эти жалобы и составил свой топ проблемных тем.

Без обогрева

Самая горячая тема – температура воздуха в салоне общественного транспорта – увы, с теплом не имеет ничего общего. В департаменте транспорта пояснили, что в нормативной документации, касающейся порядка организации различных видов перевозок пассажиров и багажа, требования к параметрам микроклимата для пассажиров салонов подвижного состава не установлены. Тем не менее в соцсетях чиновники отвечают на запросы, указывая максимальные и минимальные температуры.

– Температурный режим, рекомендуемый в салоне пассажирского транспортного средства, следующий: не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия. Однако, учитывая небольшое расстояние между остановочными пунктами и частое открывание дверей для посадки/высадки пассажиров, температура в салоне может отклоняться от рекомендуемых значений, – отвечают пассажирам.

Одна из читательниц «Омск-информа» прислала в редакцию фотографию из салона автобуса № 33, следующего от улицы 3-я Железнодорожная до улицы Бархатовой. Внутри автобуса было всего +5 градусов – рекомендуемыми нормами, как говорится, и не пахнет.

omskinform.ru

– Сегодня мороз –32 градуса, 51-й автобус ждала с 6.45 до 7.15 на остановке «Улица Рождественского» в сторону центра. Учитывая, что на него мне приходится добираться с пересадкой из Привокзального поселка, я обморозила себе ноги. Дайте автобусов на этот маршрут, это просто горе какое-то! – отчаянно жалуется еще одна омичка.

На такие вопросы омичей ответ администрации один: «Рейсы были не выполнены по причине технической неисправности автобусов».

– Сегодня в автобусе маршрута № 78 (бортовой номер 1457) температура в салоне чуть выше уличной (видимо, из-за отсутствия ветра), изо рта идет пар, руки мерзнут. Тепло только в кабине у водителя, судя по тому, что он едет в футболке. При этом протяженность маршрута большая, больше часа ехать, – пишет в соцсетях другой пассажир.

Звонить и жаловаться бесполезно, считают многие. Разве что записать гаражный или государственный регистрационный номер и передать перевозчику.

-– Я пожаловалась, а мне женщина-диспетчер сказала, что и они так же мерзнут в автобусах. Она с Левого берега на автобусе № 67 ехала, окно было заклеено скотчем. Какая-то шоковая заморозка, – поделилась одна из пассажирок.

Фото: vk.com/omskgolos

Чтобы не мерзнуть на остановках, в мэрии советуют при планировании поездок по городу ориентироваться на расписание муниципальных маршрутов, информацию об интервалах движения и фактическом нахождении подвижного состава. Данные есть онлайн на сайте АО «Пассажирсервис» или по телефону справочной службы 90-12-12. Как повысить температуру в салоне, не уточняется.

Только за наличные

В центре скандала – маршрутка № 903. По словам одной из местных жительниц, пассажиров высаживают на мороз, не довозя до нужной остановки. Женщина рассказала, что ее мужа дважды за два дня отказались довезти до Юго-Восточного кладбища.

– Его высадили на конечной остановке, заявив, что в это время маршрутка до кладбища не идет. Водитель просто открыл дверь и выставил человека на мороз, – рассказала омичка.

omskinform.ru

На следующий день другой водитель потребовал оплату исключительно наличными.

– Водитель заявил: «Тогда высажу тебя на конечной, до кладбища пойдешь пешком». Муж дождался следующую маршрутку, но там ситуация с оплатой оказалась аналогичной, – отметила она.

Другие омичи рассказали в комментариях, что тоже сталкивались с похожим поведением водителей на маршруте № 903.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец высказался по этому поводу в эфире одного из телеканалов. По словам чиновника, терминалы могут быть неисправными, но не только в них причина.

– Я понимаю их заинтересованность, но не принимаю в том, что они начинают регулировать способы оплаты пассажиров поездки в своем автобусе, – сказал Кормилец. – Этим нужно заинтересоваться соответствующим структурам.

Платежи на территории России осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, ограничивать в чем-то – значит нарушать закон.

Freepik.com

«Детский» инцидент

Целый «букет» инцидентов, когда ребенка высаживали на мороз, отметили в декабре 2025 года. Об одном из них рассказала мать школьника в телеграм-чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной. Водитель не стал бесплатно везти пассажира и высадил его на остановке «Сибзавод». На улице в тот день было –25 градусов.

Спустя пару недель в соцсетях появилась еще одна жалоба на высадку детей из автобуса. Ехали четыре мальчика 11–14 лет, один из них передал за проезд наличку, а трое других пытались оплатить банковской картой, но карта оказалась в стоп-листе, и водитель потребовал, чтобы дети вышли.

– На остановке «Воинская» автобус остановился, водитель грубым голосом кричал на ребят, чтобы они выходили. Мальчик, который оплатил проезд, требовал вернуть сумму, но водитель вернул только 20 рублей. Мальчик это заметил и спросил, где еще 25, на что водитель ответил: ты проехал уже 2 остановки, это твоя оставшаяся сумма. После долгого разговора с мальчиком он все-таки вернул еще 20 рублей, но 5 рублей так и остались у него, – говорится в посте.

На жалобу отреагировали представители мэрии и напомнили, что высаживать безбилетного ребенка незаконно. Согласно ч. 2.1, ст. 11.33 КоАП РФ, если водитель общественного транспорта, будь то автобус, трамвай или троллейбус, принудительно высадит несовершеннолетнего младше 16 лет, ему грозит административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафные санкции составляют от 20 до 30 тыс. рублей.

Морозы в Омске еще далеки от завершения, соответственно, новые инциденты, связанные с работой общественного транспорта, наверняка не за горами. Для омских автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток холода традиционно время стрессовых проверок. Выдерживают их далеко не все.