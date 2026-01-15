Омичам рассказали, какая температура должна быть в автобусах зимой

На холод в салоне можно пожаловаться перевозчику.

omskinform.ru

Пассажиры общественного транспорта в Омске продолжают жаловаться на холод в автобусах. Одна из читательниц «Омск-информа» прислала в редакцию фотографию из салона автобуса № 33, следующего от улицы 3-я Железнодорожная до улицы Бархатовой. Внутри автобуса всего +5 градусов.

– Села на улице Магистральной, пока доехала до почтамта, думала, не разогнусь. +5 в салоне – это как? – вопрошает омичка.

В департаменте транспорта мэрии пояснили, что в нормативной документации, касающейся порядка организации различных видов перевозок пассажиров и багажа, требования к параметрам микроклимата для пассажиров салонов подвижного состава не установлены.

– Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок и поддержания надлежащего технического состояния подвижного состава на предприятиях пассажирского транспорта проводятся необходимые работы по его техническому обслуживанию и ремонту. Качество выполненных работ контролируется техническими службами пассажирских предприятий при выпуске подвижного состава в линию, – отметили в дептрансе.

Предприятия пассажирского транспорта проводят сезонное обслуживание подвижного состава. Выполняются работы по ревизии системы отопления на всем подвижном составе, проводятся работы по устранению выявленных недостатков.

На холод в автобусах можно пожаловаться перевозчику. Обязательно нужно указать номер маршрута и бортовой номер транспортного средства.