Решил, что «заяц»: в Омске водитель автобуса отправил на мороз школьника

У подростка были деньги на карте, но оплата предательски не прошла.

omskinform.ru

Сегодня, 9 декабря, в сильный мороз водитель автобуса в Омске высадил из салона транспортного средства несовершеннолетнего пассажира. Об инциденте рассказала мать школьника в телеграм-чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

По словам женщины, ее сын забыл дома карту «Омка», а оплата с банковской карты не прошла, хотя деньги на ней были. Водитель не стал бесплатно везти пассажира и высадил его на остановке «Сибзавод». Отметим, что мать пассажира не назвала номер маршрута, но указала цифры, указанные на номерном знаке автобуса.

– Моего сына 17 лет высадили на остановке «Сибзавод», номер автобуса 417, двигался в сторону Нефтяников. Он забыл дома карту «Омка», но у него была с собой банковская карта, на которой были деньги. Он не смог рассчитаться, система не провела расчет, и его высадили. Это законно в такой холод ребенка высаживать? – задается вопросами омичка.

Сейчас администрация города пытается выяснить, на каком маршруте произошел инцидент.

Отметим, что высаживать безбилетного ребенка незаконно, однако эта мера применима лишь к пассажирам, не достигшим 16-летнего возраста. Так, согласно ч. 2.1, ст. 11.33 КоАП РФ, если водитель общественного транспорта, будь то автобус, трамвай или троллейбус, принудительно высадит несовершеннолетнего младше 16 лет, ему грозит административный штраф в размере 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафные санкции составляют от 20 до 30 тыс. рублей.