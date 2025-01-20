В департаменте транспорта озвучили список магистральных маршрутов.

В четверг, 23 января, на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете планируется обсудить работу муниципального транспорта в вечернее время.

Как явствует из пояснительной записки, попавшей в распоряжение «Омск-информа», специалисты департамента транспорта подсчитали, что самая большая потребность в автобусах, троллейбусах и трамваях возникает в утренние и вечерние часы пик. А после 21 часа наблюдается низкий пассажиропоток. В это время число единиц подвижного состава снижается. Тем не менее по городу ездят шесть автобусных и четыре троллейбусных магистральных маршрута с графиком работы с 06:00 до 23:00 в ежедневном режиме с интервалами движения транспортных средств в часы пик не более 10 минут, в межпиковое время не более 20 минут.

Автобусы

- маршрут № 22 «Ул. Бархатовой – МСЧ-9 (ул. Индустриальная)»;

- маршрут № 24 «Железнодорожный вокзал – пос. Солнечный»;

- маршрут № 29 «Микрорайон Первокирпичный – Омский нефтеперерабатывающий завод»;

- маршрут № 33 «Ул. 3-я Железнодорожная – ул. Бархатовой»;

- маршрут № 45 «Микрорайон Ясная Поляна – микрорайон Амурский-2»;

- маршрут № 67 «Пос. Солнечный – Омский нефтеперерабатывающий завод»;

Троллейбусы

- маршрут № 3 «Железнодорожный вокзал – пос. Чкаловский»;

- маршрут № 4 «Железнодорожный вокзал – Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак)»;

- маршрут № 15 «Пос. Чкаловский – ул. Гашека»;

- маршрут № 16 «Пос. Солнечный – завод им. Попова».

Средний объем перевозок пассажиров по этим маршрутам в будний день после 20:00 составляет 6147 человек. Что ответят на это парламентарии, станет известно на заседании.