На этих направлениях отсутствовало должное количество подвижного состава.

В среду, 14 августа, городские власти обнародовали новый документ планирования регулярных перевозок. Как оказалось, 6 автобусных маршрутов подлежат отмене. Это, в частности, рейсы 21А (ДСК-2 – кожевенный завод); 83Н (Ул. Стрельникова – кирпичный завод); 207 (СибАДИ – ул. Студенческая); 209 (СибАДИ – ул. Попова); 470 (Пос. Чкаловский – ул. Багнюка); 514 (Ул. Бархатовой – ул. 3-й Разъезд).

Причиной закрытия четырех из них значится неактивность перевозчика. А вот маршруты № 207 и 209 введены меньше года назад, и по этим направлениям курсировало по одной единице подвижного состава. Судя по всему, владельцы автобусов не сумели освоить новые направления и привлечь нужный пассажирский трафик.

Кроме того, в документе указан перечень из 61 маршрута, которые переведут из категории нерегулируемых в регулируемые. Следовательно, департамент транспорта сможет устанавливать на них свои цены на проезд.