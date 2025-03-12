Омск-Информ
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·Авто

Все они располагаются на развязке «Станция Входная».
В Омске на год ограничат движение большегрузов. Минтранс издал распоряжение, согласно которому с 17 марта фурам весом от 3,5 тонны нельзя въезжать на транспортную развязку «Станция Входная». Запрет распространяется и на составы транспортных средств общей массой более 3,5 тонны.
Причина – аварийное состояние путепроводов, расположенных на 3+540 км, 3+654 км, 3+824 км и 3+963 км дороги.
Объехать их можно по маршрутам:
  1. Кондратюка – Волгоградская – 2-я Солнечная – 1Р402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) – Окружная дорога.
  2. 22-го Декабря – Торговая – Южная – Мельничная – Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).
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·Авто

Все они располагаются на развязке «Станция Входная».
В Омске на год ограничат движение большегрузов. Минтранс издал распоряжение, согласно которому с 17 марта фурам весом от 3,5 тонны нельзя въезжать на транспортную развязку «Станция Входная». Запрет распространяется и на составы транспортных средств общей массой более 3,5 тонны.
Причина – аварийное состояние путепроводов, расположенных на 3+540 км, 3+654 км, 3+824 км и 3+963 км дороги.
Объехать их можно по маршрутам:
  1. Кондратюка – Волгоградская – 2-я Солнечная – 1Р402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) – Окружная дорога.
  2. 22-го Декабря – Торговая – Южная – Мельничная – Р-254 «Иртыш» (Южный обход Омска).
1026