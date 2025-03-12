На многих из этих земель планировалось вести сельское хозяйство.

С 2017 по 2024 год сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Омской области 216 незаконных мест размещения отходов. Эти свалки заняли 448,8 га.

Для сравнения, площадь большого футбольного поля составляет 1,08 га. То есть омичи завалили мусором территорию, превышающую площадь 415 футбольных полей.

Ликвидировать удалось 113 свалок на 130 га. Землю вернули в сельскохозяйственный оборот. Еще 81 участок общей площадью 242 га перевели в другие категории: на них больше не занимаются сельским хозяйством.

Больше всего свалок ликвидировали в Колосовском районе (24 свалки). В Тевризском – 5, в Любинском – 4, в Марьяновском, Усть-Ишимском и Нижнеомском – по 3 свалки.

Неликвидированными остаются 18 незаконных свалок площадью 69 га. Они располагаются на землях местного самоуправления и территориях с неразграниченной собственностью.