Юноша ранее уже уходил из дому.

Омские полицейские вместе с поисковиками ищут 17-летнего Максима Брюханова. Вчера, 11 марта, юноша в камуфляжной форме ушел из дома на 2-й Солнечной и не вернулся с занятий в казачьей кадетской школе. Ребенка хватились родители и обратились в полицию.

Приметы: на вид около 16 лет, рост 160–165 см, русые волосы, короткая стрижка, худощавого телосложения. Был одет в форму камуфляжной расцветки.

Ранее юноша уже допускал самовольные уходы. Всех, кто располагает информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 102 либо 79-31-02, 8-908-312-61-58.