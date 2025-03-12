Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Новую локацию планируют организовать на бульваре Архитекторов.

Омичей приглашают на презентацию дизайн-проект парка Дравертаг. Территория благоустройства и будущего парка протянется от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки.

В субботу, 15 марта, в 13:00 в актовом зале школы № 7 (бульвар Архитекторов, 10/1) состоится презентация окончательного варианта проекта. Его представят Евгений Головкин, технический директор компании «Брусника» (застройщик микрорайона «Кварталы Драверта»), а также Егор Плетнев, руководитель архитектурной мастерской. Модератором выступит Сергей Костарев (Городрешает.рф).

– Зарегистрируйтесь на сайте проекта, чтобы мы смогли рассчитать количество необходимых материалов для работы на сессии, – просят организаторы. 

Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о проекте парка Драверта.

·Общество

Новую локацию планируют организовать на бульваре Архитекторов.

Омичей приглашают на презентацию дизайн-проект парка Дравертаг. Территория благоустройства и будущего парка протянется от улицы 70 лет Октября до реки Замарайки.

В субботу, 15 марта, в 13:00 в актовом зале школы № 7 (бульвар Архитекторов, 10/1) состоится презентация окончательного варианта проекта. Его представят Евгений Головкин, технический директор компании «Брусника» (застройщик микрорайона «Кварталы Драверта»), а также Егор Плетнев, руководитель архитектурной мастерской. Модератором выступит Сергей Костарев (Городрешает.рф).

– Зарегистрируйтесь на сайте проекта, чтобы мы смогли рассчитать количество необходимых материалов для работы на сессии, – просят организаторы. 

Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о проекте парка Драверта.