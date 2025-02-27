Омск-Информ
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·Общество

Проект благоустройства будущего парка Драверта вызвал горячие споры архитекторов.

На Левобережье Омска, неподалеку от строящегося ЖК «Кварталы Драверта», хотят разбить парк, названный именем геолога, исследователя метеоритов, палеонтолога, археолога, писателя и поэта Петра Драверта. На состоявшемся накануне заседании Архитектурно-градостроительного совета при мэре города Омска проект его строительства представил технический директор филиала ООО «Брусника» в Омске Евгений Головкин

Компания возводит жилой комплекс «Кварталы Драверта» в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов. Парк предполагается разбить на пустыре вдоль бульвара Архитекторов в сторону улицы 70 лет Октября. Работы планируется выполнить в ближайшие два года, предполагается, что, помимо прогулочной зоны, на бульваре соорудят игровые площадки для детей разных возрастов, причем они будут так или иначе посвящены Петру Драверту. Для подростков – «Метеориты», для детей – «Раскопай мамонта».

– Известно, что Драверт впервые в Омске собрал скелет мамонта в конце 1920-х годов, которыйтеперь находится в Омском государственном историко-краеведческом музее, – отметил Евгений Головкин.

Именно из-за этой игровой площадки и разгорелись споры на градсовете. Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Никита Шалмин недоумевал.

– Вот лежит мамонт сегодня, мы его раскопаем, а завтра закопаем? Это что за развлечение такое? Мне такое непонятно, от этого развлечения дети с ума сойдут, – заявил Шалмин.

Ему оппонировал главный архитектор Омска, директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев.

– Насчет аллегории закапывать и раскапывать мамонта – неуместный диалог, – сказал он.

На бульваре устроят пешеходные и велодорожки, которые, по сути, свяжут два природных центра Левого берега: парк 300-летия и берег Иртыша. Появятся спортивная площадка, событийная. Зеленых насаждений только прибавится. Замарайку планируют исследовать и очистить.

Вердикт Архитектурно-градостроительного совета мэра такой – отправить проект на Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе, с учетом замечаний, которые пропишут в протоколе.

·Общество

Проект благоустройства будущего парка Драверта вызвал горячие споры архитекторов.

На Левобережье Омска, неподалеку от строящегося ЖК «Кварталы Драверта», хотят разбить парк, названный именем геолога, исследователя метеоритов, палеонтолога, археолога, писателя и поэта Петра Драверта. На состоявшемся накануне заседании Архитектурно-градостроительного совета при мэре города Омска проект его строительства представил технический директор филиала ООО «Брусника» в Омске Евгений Головкин

Компания возводит жилой комплекс «Кварталы Драверта» в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов. Парк предполагается разбить на пустыре вдоль бульвара Архитекторов в сторону улицы 70 лет Октября. Работы планируется выполнить в ближайшие два года, предполагается, что, помимо прогулочной зоны, на бульваре соорудят игровые площадки для детей разных возрастов, причем они будут так или иначе посвящены Петру Драверту. Для подростков – «Метеориты», для детей – «Раскопай мамонта».

– Известно, что Драверт впервые в Омске собрал скелет мамонта в конце 1920-х годов, которыйтеперь находится в Омском государственном историко-краеведческом музее, – отметил Евгений Головкин.

Именно из-за этой игровой площадки и разгорелись споры на градсовете. Председатель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры Никита Шалмин недоумевал.

– Вот лежит мамонт сегодня, мы его раскопаем, а завтра закопаем? Это что за развлечение такое? Мне такое непонятно, от этого развлечения дети с ума сойдут, – заявил Шалмин.

Ему оппонировал главный архитектор Омска, директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев.

– Насчет аллегории закапывать и раскапывать мамонта – неуместный диалог, – сказал он.

На бульваре устроят пешеходные и велодорожки, которые, по сути, свяжут два природных центра Левого берега: парк 300-летия и берег Иртыша. Появятся спортивная площадка, событийная. Зеленых насаждений только прибавится. Замарайку планируют исследовать и очистить.

Вердикт Архитектурно-градостроительного совета мэра такой – отправить проект на Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе, с учетом замечаний, которые пропишут в протоколе.