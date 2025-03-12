Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Жители города продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам.

За минувшие сутки в полицию обратились 20 омичей, ставших жертвами дистанционных мошенников. Люди потеряли сотни тысяч рублей.    

– Так, 64-летняя пенсионерка лишилась 385 тысяч рублей, поверив неизвестному, который по телефону представился сотрудником ФСБ и сообщил о подозрительной активности на ее банковском счете. Таким же образом житель поселка Ростовка потерял 553 тысячи рублей. Звонившие ему аферисты представились сначала сотрудниками энергосбыта, а затем правоохранительного ведомства, – говорится в сообщении регионального УМВД.

По данным фактам устанавливаются обстоятельства происшествия, ведется следствие. Ранее сообщалось, что за первый квартал 2025 года мошенники обманули омичей на 10 млн рублей.

·Происшествия

Жители города продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам.

За минувшие сутки в полицию обратились 20 омичей, ставших жертвами дистанционных мошенников. Люди потеряли сотни тысяч рублей.    

– Так, 64-летняя пенсионерка лишилась 385 тысяч рублей, поверив неизвестному, который по телефону представился сотрудником ФСБ и сообщил о подозрительной активности на ее банковском счете. Таким же образом житель поселка Ростовка потерял 553 тысячи рублей. Звонившие ему аферисты представились сначала сотрудниками энергосбыта, а затем правоохранительного ведомства, – говорится в сообщении регионального УМВД.

По данным фактам устанавливаются обстоятельства происшествия, ведется следствие. Ранее сообщалось, что за первый квартал 2025 года мошенники обманули омичей на 10 млн рублей.