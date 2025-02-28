С 1 марта можно установить самозапрет на кредиты и займы.

За 2024 год в Омской области было совершено порядка 5000 киберпреступлений. Ущерб от действий мошенников составил 1 млрд 750 млн рублей, в общероссийской статистике – 27 млрд рублей. За первый квартал 2025 года мошенники обманули омичей на 10 млн рублей.

С 1 марта вступают в силу поправки в законодательство о потребительских кредитах, которые призваны обезопасить россиян от действий злоумышленников. Можно установить так называемый самозапрет на действия.

– Услуга будет бесплатной и неограниченной по количеству обращений, – рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова. – Самозапрет можно выбрать по способу оформления кредита, например, вы запрещаете себе, когда вы лично приходите в банк брать кредит или дистанционно. Или, например, оба эти способа запретить себе.

Самозапрет любой человек сможет и отменить, оформив соответствующее заявление на «Госуслугах» или в МФЦ, но запрет снимут не сразу, а через день.