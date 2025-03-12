Мэрия предупреждает владельцев частных домов, что пора вывозить снег.

В Омске продолжаются мероприятия по предупреждению подтопления, особого внимания требуют дворы многоквартирных домов и территории хозяйствующих субъектов.

Осуществляется контроль за вывозом снега, очисткой ливневых лотков, канав, водопропускных труб и дождеприемных колодцев. Проведена проверка готовности откачивающих механизмов и специализированной техники для проведения аварийных работ.

Жителей частного сектора призывают включиться в работу по очистке водосточных канав и водопропускных труб. К тому же в мэрии напоминают, что, согласно действующим «Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», собственники индивидуальных жилых домов должны провести работы по уборке и вывозу снега с придомовой территории.

Также хозяйствующие субъекты, а это торговые комплексы, предприятия и организации, должны содержать отведенную им прилегающую территорию и не допускать подтопления объектов.