К работам по очистке дорог привлекли более 200 единиц техники. Всего удалось вывезти около 15 тыс. кубометров снега.

К работам по очистке дорог привлекли более 200 единиц техники. Всего удалось вывезти около 15 тыс. кубометров снега.

После снегопада, который обрушился на Омск вчера, 4 февраля, из города вывезли 15 тыс. кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. К этим работам привлекли 250 единиц техники. Работает не только транспорт УДХБ, но и техника подрядных организаций.

– Мы стараемся привлекать комплексные звенья к уборке основных магистралей, а также межквартальных проездов, где складирование снега затруднено, – отметил начальник контрольно-диспетчерской службы БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Харский.

Сегодня от снега очищают улицу Герцена. Там работает звено из грейдера, снегопогрузчика и пяти самосвалов. Работы ведутся на участке от улицы 8-й Северной до улицы Интернациональной. Как отметили в городской администрации, вывозить снег с улицы будут в течение недели. Также уборка проводится на улицах Мамина-Сибиряка, Лукашевича и Петра Осминина.