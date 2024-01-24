Администрация призывает свидетелей снимать такие действия на видео и отправлять в департамент контроля. Виновных будут штрафовать.

Администрация призывает свидетелей снимать такие действия на видео и отправлять в департамент контроля. Виновных будут штрафовать.

Мэрия Омска рассказала о том, сколько снега вывезли на специализированные полигоны коммерческие организации. Этот объем составил 8717 кубометров. А если прибавить сюда работу городских дорожных служб, то получится, что с начала зимы на свалки вывезли 435 299 кубов снега.

– На сегодняшний день плата для сторонних организаций для завоза снега на полигон установлена в размере 90 рублей за кубометр. Для социальных организаций и собственников индивидуальных жилых строений талоны на вывоз снега бесплатные (объемом 3 куб. м, 5 куб. м, 10 куб. м). Их можно взять в администрации своего округа. При этом снежную массу объемом до 1,5 куб. м у владельцев ИЖС примут без талона – по паспорту, в котором есть прописка, – сообщили в городской администрации.

Однако есть среди хозяйствующих субъектов и те, кто за вывоз снега платить не готов. Они вывозят его за город, в леса либо просто выбрасывают на проезжую часть. За это предполагаются административная ответственность.

– Подобное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 14 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, – добавили в мэрии.

Если нарушитель попался повторно, то штраф возрастет. Гражданам грозят штрафами от 4 до 5 тысяч, должностным лицам – от 20 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 40 до 200 тысяч. Но, похоже, хозяйствующие субъекты не особо боятся этих штрафов.

В городской администрации также призвали омичей, ставших свидетелями несанкционированного выброса снега, снять процесс на видео и отправить в департамент контроля. По возможности стоит заснять номерной знак автомобиля, местность и собственно массы сброшенного снега.